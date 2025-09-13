Jonna Andersson tillbaka på Kanalplan: ”Speciellt”

Linköpings Jonna Andersson var tillbaka på Kanalplan för att möta sitt gamla lag.

Det blev förlust men LFC-kaptenen var ändå nöjd.

– Jag tycker ändå att vi krigar på, säger Jonna Andersson efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Jonna Andersson är tillbaka i Linköping efter flera år i andra stora klubbar. Hennes senaste klubb var Hammarby och nu var hon tillbaka på Kanalplan med blandade känslor.

– Blandade känslor, det är första gången så det är klart att det är kul att träffa alla igen. Men speciellt att vara på andra sidan såklart.

Trots att Hammarby vann med 3–0 så var Linköping nöjda med sin insats och de jobbade på bra.

– Jag tycker ändå att vi krigar på. Det är klart, det är inte den matchen som vi kanske ska vinna, men vi går ändå in i varje match för att försöka ta så många poäng som möjligt. Men vi släpper in ett ganska tidigt mål och det blir såklart en uppförsbacke ganska snabbt. Jag tycker vi står upp helt okej, kommer upp lite, skapar lite, men det är klart att det är tufft.

Andersson har återvänt till Linköping och där har hon fått den finaste utmärkelsen man kan få. Hon har blivit kapten. Något som betyder extra mycket i just Linköping.

– Det är stort. Ärofyllt att få göra det såklart. Det är där jag började min professionella karriär och spelat väldigt många säsonger. Så det är klart att få ha bindeln i den klubben, det betyder mycket, avslutar Jonna Andersson