Josefin Harrysson valde att förlänga kontraktet: ”Ärofyllt”

Josefin Harrysson, 25, har förlängt med Växjö DFF.

Mittbacken och kaptenen har valt att stanna i klubben.

– Det var ett väldigt bra alternativ för mig med att förlänga som jag gjorde då, säger Harrysson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Josefin Harrysson var en bärande pelare i Kristianstads DFF under flera säsonger. I fjol blev det en flytt till Växjö där mittbacken direkt blev utsedd till kapten. 25-åringen har nu valt att förlänga sitt kontrakt med klubben.

Under försäsongen har klubben värvat en del del mediterade spelare och har förläng med kuggar som Maja Bay Østergaard och Elin Nilsson och så klart med kaptenen. Nu gäller det för truppen att komma ihop som ett lag.

– Det är ett väldigt intressant lag och spännande lag.Väldigt mycket unga spelare och väldigt mycket svenska spelare. De har väldigt bra utvecklingspotential. Så det känns som många som är hungriga och sugna på att dra igång och konkurrera. Så det var väldigt spännande faktiskt.

Du valde att förlänga med Växjö. Hur kommer det sig att du valde att stanna?

– Jag trivs jättebra i Växjö och gjorde det förra året också när jag kom hit. Jag känner att det är en bra miljö för mig och jag fick ta stort ansvar förra året. Jag har gillat det och känner mig väldigt trygg i miljön och med tränarna. Det var ett väldigt bra alternativ för mig med att förlänga som jag gjorde då. Så jag tror det är väldigt bra för min utveckling och jag vet vad jag har här och det är alltid skönt. Jag tror det kan vara bra för mig att vara kvar här.

Harryssons mål denna säsong är att hamna högre upp i tabellen och personligen vill hon också utvecklas.

– Vi var ju inte riktigt nöjda med förra året, så som det blev. Vi hade hoppats på mer och vi känner att vi har väldigt mycket i oss. Jag hoppas såklart att Växjö ska vara ett lag som spelar väldigt rolig fotboll och att vi tar för oss på planen och visar att vi aldrig ger upp. Vi ska bli ett lag som man kan räkna med att alltid ge 100 procent och aldrig ger upp. Sen hoppas jag för min egen del att jag utvecklas ännu mer såklart och får spela mycket.

Växjö hamnade på en tionde plats i fjol.