AIK tog tredje segern för året – Garcia hjälte

Under söndagen tog AIK mot Piteå hemma på Skytteholm.

Då skulle ”Gnaget” ta sin tredje seger för året.

Detta efter att Olivia Garcia avgjort matchen med tio minuter kvar.

Under söndagen tog AIK emot Piteå IF i damallsvenskan hemma på Skytteholms IP.

Där skulle de svartgula från Solna ta en tidig ledning efter 16 minuter, via ytterbacken Anna Oskarsson.

Strax före paus skulle dock bortalaget från Norrbotten kvittera matchen, genom Ásla Johannesen.

Under lång tid av den andra akten såg det också ut att bli matchens sista mål. Detta fram till att matchuret visade 81 minuter.

Då slog Olivia Garcia till med segermålet via ribban och in efter assist av Matilda Plan. Det innebar att AIK tog sin tredje seger för året och kliver upp på tio poäng, som Piteå stod på sedan innan.

En riktig kämparinsats och tre poäng till AIK! Olivia Garcias pangträff säkrade segern. Redan på lördag går vi för tre nya poäng på hemmaplan. — AIK Fotboll Dam (@AIKFotbollDam) May 17, 2026




