Mardröm för Mjällby – Norén utvisad strax före paus

Matchen mellan Mjällby AIF och BK Häcken var på väg mot pausvila.

Då drog mittbacken Axel Norén ner Gustav Lindgren och visades ut.

För tre dagar sedan hade Mjällby AIF rest till Stockholm för att möta Hammarby i finalen av svenska cupen. Där slutade matchen med en 2-1-seger för Blekinge-laget efter mål av Elliot Stroud och Jacob Bergström, vilket innebar att laget från Listerlandet säkrade sin första cuptitel någonsin.

I dag, söndag, väntade en ny match för Karl Marius Aksums lag som tog emot BK Häcken på Strandvallen.

Där skulle bortalaget skapa de hetaste chanserna i den första halvleken, som slutade utan mål.

Strax före paus skaffade dock sig Häcken ett rejält övertag. Detta då Gustav Lindgren höll på att springa sig fri varpå Maif-mittbacken Axel Norén valde att riva ner anfallaren.

Det valde domare Kristoffer Karlsson att visa upp det röda kortet för Sölverborgsonen vilket innebär att Mjällby tvingas spela den andra halvleken med tio man.