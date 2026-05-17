Falkenberg krossade Nordic – går upp i serieledning

Falkenbergs FF fortsätter att flyga fram i superettan.

I dag gästade man nykomlingen Nordic United – och krossade Södertäljeklubben med 4-1.

Tre av målen gjorde anfallaren Albin Andersson.

Foto: Bildbyrån

Sju matcher in i årets säsong av superettan hade Falkenbergs FF tagit tre segrar, spelat tre kryssmatcher och förlorat en match.

Succénykomlingen Nordic United stod i sin tur noterade för fyra segrar, ett oavgjort resultat och två förluster.

Nu har FFF vunnit lika många som Södertäljeklubben.

Under söndagen ställdes nämligen de två klubbarna mot varandra i de södra delarna av Stockholm. Där gjorde anfallaren Albin Andersson hattrick och ytterbacken Nils Bertilsson ett när FFF tog en bekväm 4-1-seger.

Resultatet innebär att Hallandslaget nu leder superettan på 15 inspelade poäng. Nordic står i sin tur på 13 poäng.