Hammarby räddade poäng mot FCR

Hammarby ställdes mot FC Rosengård under tisdagen.

Då räddade Bajen poäng med två snabba mål.

Matchen slutade 2–2.

Hammarby har gått starkt i damallsvenskan. De kom senast från en 7–0-seger mot Alingsås. Under tisdagen stod FC rosengård för motståndet.

Matchen inleddes till fördel för Skåneklubben. Anam Imo öppnade målprotokollet efter att ha blivit assisterad av Anastasia Pobegaylo. 1–0 till Rosengård.

FCR utökade senare till 2–0 genom Thea Sørbo vulket blev resultatet i paus.

I den andra halvleken byttes Anna Koivisto och Vilde Hasund för Hammarby. De två inhopparna blev avgörande när Bajen först reducerade till 1–2 genom Vilde Hasund och knappt tre minuter senare kvitterade genom Anna Koivisto.

