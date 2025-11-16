Rosengård-kaptenen räddade kontraktet – i sista omgången

Den regerande mästaren är i kris.

Men i den allra sista omgången säkrade Rosengård kontraktet.

Samtidigt står det klart att Brommapojkarna får kvala.

Med en omgång kvar att spela av damallsvenskan 2025 var det en kamp för överlevnad för regerande mästaren och klassikerklubben FC Rosengård och BP. Båda klubbarna riskerade att få kvala för det damallsvenska kontraktet, och efter den sista omgången står det klart att det blir BP som får kvala mot Kif Örebro.

Rosengård vann mot redan nedflyttade Linköping efter ett hattrick av kaptenen Hanna Andersson, samtidigt som BP åkte på en storförlust borta mot Hammarby med 6–0.

– Jag är otroligt stolt över vad vi gör idag. Det ligger inte i våra händer men vi gör det vi ska och på ett väldigt bra sätt, så jag är väldigt stolt, säger Rosengårds Emilia Larsson till Viaplay efter matchen.

Rosengård vann damallsvenskan i fjol och har den här säsongen haft det kämpigt. Förutom att de behövde vinna i den sista omgången hängde det även på att Hammarby skulle vinna mot BP. Larsson tycker det är skönt att säsongen är över.

– Det är så jävla skönt att det är över, säger hon.