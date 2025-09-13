Så startar Bajen och LFC i Stockholm

Hammarby tar emot Linköping på Hammarby IP.

Avspark 15:00.

Foto: Bildbyrån

Serieledarna Hammarby tar emot nästjumbon Linköping i omgång 18 av damallsvenskan. Linköping har kniven mot strupen och måste samla ihop poäng. Men det är tuffast möjliga motstånd mot ett Hammarby som senast kommer från en vinst mot Malmö FF.

Linköpings vänsterback Jonna Andersson är tillbaka på Kanalplan för första gången sedan hon lämnade grönvitt och troligtvis kommer hon få det tufft mot Hammarbys anfall.

Hammarby saknar Anna Jösendal som spelade senast på grund av känning.

Senast lagen möttes vann Hammarby med 5–0.

Startelvorna:

Hammarby IF:

Loeck – Holmberg, Carlsson, Reidy, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Koivisto – Lennartsson, Wangerheim, Hasund

Linköping FC:

C Andersson – Doran, Eckhoff, Kelley, J Andersson – Eriksson, Dirdal, Kitamura – Grós, Björk, Halttunen