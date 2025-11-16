Så startar Rosengård i ödesmatchen

Rosengård eller BP.

Något av lagen kommer att få kvala för damallsvensk överlevnad.

Allt avgörs i säsongens sista match.

Med en match kvar av damallsvenskan 2025 står det redan klart att klassikerklubben Linköping och nykomlingen Alingsås får spendera nästa år i elitettan. Under söndagen ska det avgöras vilket lag som får kvala mot Kif Örebro för det damallsvenska kontraktet.

Det står mellan Brommapojkarna och den regerande mästaren Rosengård. En poäng skiljer lagen åt i tabellen, och för BP räcker det med en seger mot Hammarby för att säkra kontraktet. Rosengård, å andra sidan, är beroende av att BP tappar poäng mot ”Bajen” samtidigt som den regerande mästaren vinner mot Linköping.

Matcherna startar klockan 14:00.

Startelvor:

FC Rosengård mot Linköping:

Leshnak Murphy – Sörbo, Hartikainen, Jansson, H. Johansson, M. Johansson, Pelgander, Ayinde, Pobegaylo, Cronquist, Björklund.

Brommapojkarna mot Hammarby:

Ekstrand – Wulff, Olsson, Wärulf, Blom, Svedberg, Lillbäck, Thörnqvist, Bengtsson, Ahlberg, Engman.