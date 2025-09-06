Hammarby vann seriefinalen

Stormöte i damallsvenskan.

Hammarby tog emot Malmö FF.

Det slutade 2–1 till Bajen.

7000 sålda biljetter till stormötet mellan Hammarby och serieledarna Malmö FF. Inför matchen mellan tabellettan och tabelltrean skilde det tre poäng.

När drabbningen väl drog i gång på 3Arena i Stockholm var det hemmalaget Hammarby som fick utdelning. Bajen tilldelades en hörna som Vilde Hasund slog och Ellen Wangerheim kunde nicka in 1–0-målet. Fullträff nummer 14 för Bajen-anfallaren.

Med drygt tio minuter kvar av den första halvleken utökade Bajen. Den gången genom ytterbacken Julie Blakstad som stod rätt i MFF:s straffområde och kunde trycka in 2–0-målet. Malmö FF fick ett jätteläge direkt efter då Tuva Skoog hittade in med ett inlägg till Sara Kanutte som inte lyckades få bollen på mål.

I den andra halvleken dröjde det till den 88:e minuten innan det skulle bli ett till mål. Denna gång var det Malmö FF som reducerade efter en felpass av Bajen-keepern Melina Loeck.

Det räckte inte hela vägen och Hammarby klättrar up i serieledning med en match mer spelad än Häcken som ligger tvåa.

Startelvor:

Hammarby: Loeck – Holmberg, Carlsson, Boye, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal

Malmö FF: Öhman – Hoff Persson, Löfqvist, Mårtensson, Nevin – Kristell, Lilja – M. Persson, Skoog, Kosola – Kanutte