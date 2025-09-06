Kanutte Fornes efter förlusten mot Hammarby: ”Visste att det skulle bli svårt”

Malmö FF förlorade sen tidiga seriefinalen mot Hammarby.

Sara Kanutte Fornes missade jätteläge.

– Jag skapar läget själv och hade jag inte skapat läget så hade ingen pratat om det efteråt, säger Kanutte Fornes till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare Hammarby-anfallaren Sara Kanutte Fornes spelar denna säsong i Malmö FF. Hammarby var det starkare laget och vann med 2–1. Något som Sara Kanutte Fornes tror berodde på att man hade för mycket respekt för de grönvita laget.

– Vi hade respekt för dem och visste att det skulle bli svårt. Men vi hade också en förhoppning om att kunna hålla lite mer i bollen, säger MFF-anfallaren Sara Kanutte Fornes.

I första halvlek hade Kanutte Fornes ett jätteläge där hon kom fri, men Hammarbymålvakten Melina Loeck kunde rädda bollen.

– Jag skapar läget själv och hade jag inte skapat läget så hade ingen pratat om det efteråt. Men jag ska ju sätta den. Det får jag göra nästa match.

I andra halvlek skapade Malmö FF en hel del lägen, varav ett i slutminutrarna som ledde till reduceringsmål.

– Vi hade satt in en extra forward och såg en möjlighet där. Andra halvlek tycker jag att det är vår match, absolut, säger hon.