Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Kanutte Fornes efter förlusten mot Hammarby: ”Visste att det skulle bli svårt”

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Malmö FF förlorade sen tidiga seriefinalen mot Hammarby.
Sara Kanutte Fornes missade jätteläge.
– Jag skapar läget själv och hade jag inte skapat läget så hade ingen pratat om det efteråt, säger Kanutte Fornes till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare Hammarby-anfallaren Sara Kanutte Fornes spelar denna säsong i Malmö FF. Hammarby var det starkare laget och vann med 2–1. Något som Sara Kanutte Fornes tror berodde på att man hade för mycket respekt för de grönvita laget.

– Vi hade respekt för dem och visste att det skulle bli svårt. Men vi hade också en förhoppning om att kunna hålla lite mer i bollen, säger MFF-anfallaren Sara Kanutte Fornes.

I första halvlek hade Kanutte Fornes ett jätteläge där hon kom fri, men Hammarbymålvakten Melina Loeck kunde rädda bollen.

– Jag skapar läget själv och hade jag inte skapat läget så hade ingen pratat om det efteråt. Men jag ska ju sätta den. Det får jag göra nästa match.

I andra halvlek skapade Malmö FF en hel del lägen, varav ett i slutminutrarna som ledde till reduceringsmål.

– Vi hade satt in en extra forward och såg en möjlighet där. Andra halvlek tycker jag att det är vår match, absolut, säger hon.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt