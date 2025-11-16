KDFF stod för totalkross – i tränarens sista match
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Kristianstads tränare Daniel Angergård lämnar efter säsongen.
Han fick avsluta med att se sitt KDFF vinna med 7–1 mot Alingsås.
Under söndagen tog Kristianstad emot Alingsås i damallsvenskans sista omgång.
Sedan tidigare stod det klart att Skåneklubbens tränare Daniel Angergård lämnar efter säsongen. Angergård vill ”testa vingarna” i en annan miljö.
I hans sista match som tränare för KDFF vann de med 7–1 hemma mot ett redan utslaget Alingsås.
Sedan tidigare är det även klart att Nik Chamberlain blir tränare i Kristianstad 2026.
Den här artikeln handlar om: