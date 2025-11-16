KDFF stod för totalkross – i tränarens sista match

Kristianstads tränare Daniel Angergård lämnar efter säsongen.

Han fick avsluta med att se sitt KDFF vinna med 7–1 mot Alingsås.

Under söndagen tog Kristianstad emot Alingsås i damallsvenskans sista omgång.

Sedan tidigare stod det klart att Skåneklubbens tränare Daniel Angergård lämnar efter säsongen. Angergård vill ”testa vingarna” i en annan miljö.

I hans sista match som tränare för KDFF vann de med 7–1 hemma mot ett redan utslaget Alingsås.

Sedan tidigare är det även klart att Nik Chamberlain blir tränare i Kristianstad 2026.