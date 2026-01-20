Klart: BP-profilen lämnar fotbollen – igen

Alice Ahlberg lämnade fotbollen – och kom tillbaka.

Nu avslutar hon karriären igen.

– Vi får se om framtiden bjuder på mer fotboll eller inte, säger hon.

Foto: Bildbyrån

Det var inför fjolårssäsongen som BP-spelaren Alice Ahlberg, 30, valde att avsluta sin karriär som fotbollsspelare till förmån för en karriär som läkare. När BP senare drogs med stora skadeproblem gjorde 30-åringen comeback i damallsvenskan. Nu lägger Ahlberg av igen.

– Jag behövde ta ett steg tillbaka från fotbollen på grund av min AT-tjänst. Samtidigt kände jag att jag inte var helt färdig med fotbollen så när BP hörde av sig och behövde stöttning på grund av en skada var det självklart att försöka hitta en lösning och ställa upp. Jag är glad att det funkade och att jag kunde spela ett år till, säger hon i ett uttalande och tillägger:

– Nu blir det återigen fullt fokus på jobbet, så får vi se om framtiden bjuder på mer fotboll eller inte.

Sportchef Staffan Jacobsson:

– Efter 2024 tog Alice ett steg tillbaka från fotbollen för att kunna fokusera på sin AT-tjänstgöring. När vi under våren åkte på skadebekymmer så ställde Alice upp och hjälpte laget. Sen lyckades vi hitta en lösning där hon kunde vara med mer under hösten. Ett stort tack till Alice!

I fjol gjorde Alice Ahlberg 17 framträdanden för BP.