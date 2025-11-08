Klart: IK Uppsala spelar i damallsvenskan 2026
IK Uppsala säkrade uppflyttning till damallsvenskan innan dagens match.
Detta efter att Trelleborg tappade en 2–0-ledning mot Umeå IK.
IK Uppsala skulle senare under dagen spela borta mot Örebro SK, men redan innan matchstart stod det klart att laget nästa säsong spelar i damallsvenskan.
Det stod klart efter att Umeå IK vände och vann med 3–2 hemma mot Trelleborgs FF. Trelleborg hade tagit ledningen med 2–0 i paus, men Umeå svarade med två snabba mål i mitten av andra halvlek och avgjorde matchen med segermålet i den 90:e minuten.
Uppsala hade behövt en topp två-placering i Elitettan för direktuppflyttning, och med Trelleborgs förlust var andraplatsen säkrad.
Trelleborg har fortfarande möjlighet att nå tredjeplatsen, vilket skulle ge kval till damallsvenskan mot BP, Rosengård eller Linköping.
