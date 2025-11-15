Klart: Kif Örebro får kvala till damallsvenskan

Kif Örebro är klart för damallsvenskt kval.

Detta efter en 5–4-seger över Sunnanå.

Foto: Bildbyrån

IK Uppsala och Eskilstuna United är redan klara för damallsvenskt spel nästa säsong. De tre lagen som gjorde upp om kvalplatsen var Trelleborgs FF, Umeå Ik och Kif Örebro. De sistnämnda hade allt i egna händer då de låg en poäng före de andra två lagen inför den sista omgången i Elitettan.

Under lördagen hade Kif Örebro chans att säkra kvalplatsen mot Sunnanå. De tog de vara på.

Efter en match som innehåll nio (!) mål – vann Kif Örebro med 5–4 och säkrar därmed kvalplats.

Kif Örebro ställs mot antingen BP eller Rosengård i kvalet.