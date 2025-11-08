Klart: Linköpings FC åker ur damallsvenskan

Säsongen har varit ett stort fiasko.

Nu är Linköpings FC ute ur damallsvenskan.

Det står klart efter att Brommapojkarna slog AIK under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Östgötaklubben Linköpings FC har haft en mycket tuff säsong i damallsvenskan 2025.

Nu är den över.

Inför helgens näst sista omgång befann man sig på nedflyttningsplats. Redan under lördagen står det klart att man kommer att spela i Elitettan nästa år.

Detta då Rosengård knep en sen seger mot Piteå borta med 1-0 – samtidigt som Brommapojkarna vann över AIK med 3-0. Det innebär att LFC inte längre kan nå en kvalplats trot att man spelar mot Kristianstad under måndagen.

Sedan år 2006 har Linköping tagit hela tre SM-guld och fem titlar i Svenska Cupen. Så sent som under hösten förra året kvalspelade man till Champions League.

Nu bryts LFC:s facit på spel i 22 raka damallsvenska säsonger.