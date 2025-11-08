Klart: Linköpings FC åker ur damallsvenskan
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Säsongen har varit ett stort fiasko.
Nu är Linköpings FC ute ur damallsvenskan.
Det står klart efter att Brommapojkarna slog AIK under lördagen.
Östgötaklubben Linköpings FC har haft en mycket tuff säsong i damallsvenskan 2025.
Nu är den över.
Inför helgens näst sista omgång befann man sig på nedflyttningsplats. Redan under lördagen står det klart att man kommer att spela i Elitettan nästa år.
Detta då Rosengård knep en sen seger mot Piteå borta med 1-0 – samtidigt som Brommapojkarna vann över AIK med 3-0. Det innebär att LFC inte längre kan nå en kvalplats trot att man spelar mot Kristianstad under måndagen.
Sedan år 2006 har Linköping tagit hela tre SM-guld och fem titlar i Svenska Cupen. Så sent som under hösten förra året kvalspelade man till Champions League.
Nu bryts LFC:s facit på spel i 22 raka damallsvenska säsonger.
Den här artikeln handlar om: