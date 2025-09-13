Koivisto möter sitt gamla lag för första gången: ”Speciellt”

Hammarbys sommarförvärv Vilma Koivisto anslöt från Linköping.

Nu ska hon möta sitt före detta lag för första gången.

– Jag tycker att de har sett ganska starka ut nu på höstsäsongen, säger Vilma Koivisto till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Mittfältaren Vilma Koivisto lämnade krisande Linköping mot Hammarby under sommaren. Finska landslagsspelaren hann bara vara i LFC ett och ett halvt år, trots det blir det speciellt att möta sin gamla klubb.

– Det ska bli kul. Alltid lite speciellt att möta sitt gamla lag för första gången. Men det är en viktig match för båda lagen så det ska bli kul, säger Vilma Koivisto till FotbollDirekt.

Det är en match som blir viktig för båda lagen. Hammarby vill ta tre poäng i guldstriden och behålla sin plats som serieledare, medan Linköping behöver tre poäng för att nå upp till kvalplats och slippa åka raka vägen ner till elitettan. Linköping kan skrälla och har kvaliteter att vara ett lag högre upp i tabellen, under hösten har de haft en del oförtjänta poängtapp tycker deras gamla mittfältare.

– Jag tycker att de har sett ganska starka ut nu på höstsäsongen och jag tycker att de borde ha fått med sig lite fler poäng än vad de har tagit.

Vad blir det viktiga för er att tänka på mot Linköping?

– Vi tänker alltid inför varje match att det viktigaste är hur vi spelar och hur vi presterar. Det är det som kommer göra skillnaden om vi kommer vinna eller förlora. Det är vår prestation vi har fokus på.