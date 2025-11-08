Krisrubriker i våras – nu mästare: ”Många som pratade” 

STOCKHOLM. BK Häcken räknades nästan bort från guldet efter två raka förluster i början av säsongen.

Nu står Hisingeklubben som mästare efter dagens seger mot Djurgården.

– Det var många som pratade när vi hade en svår start, säger Felicia Schröder efter dagens guldmatch.

BK Häcken målades upp som enorma guldfavoriter inför årets säsong, men redan efter två omgångar var den favoritstämpeln som bortblåst.

Häcken föll hemma mot Malmö FF i premiären och sedan borta mot Kristianstad i den andra omgången och då riktades stor kritik mot laget.

Hisingeklubben valde att fortsätta tro på sin metod och sina idéer och nu med en omgång kvar att spela har guldet redan säkrats.

– Det var många som pratade när vi hade en svår start och de har fått fortsätta tro att vi inte kommer vinna, men nu står vi här, säger Felicia Schröder.

”Jättekul att få sätta dit nummer 30 i dag”

Supertalangen sätter även ord på vad guldet betyder för henne och laget:

– Det betyder jättemycket för allihopa, man lägger ned så mycket arbete för att sluta etta och det är så jävla gött att vi gör det med det här gänget.

Utöver att guldet säkrades så nådde också 18-åringen en mäktig milstolpe denna lördag, hennes fullträff idag slog nämligen till med 30:e målet för säsongen.

– Det är en milstolpe såklart, det är det jag strävar efter när jag är ute på planen. Jättekul att få sätta dit nummer 30 i dag och få guldet i våra händer, avslutar Schröder.