Kristanstad vann mot BP – efter Andersson Widéns mål

Brommapojkarna tog emot Kristanstad.

Då vann bortalaget med 2–0.

Foto: Bildbyrån

16-åriga Filippa Andersson Widén visade vägen när Kristanstad vann mot Brommapojkarna i omgång 19 av damallsvenskan. Emma Broddheimer såg till att KDFF tog ledningen i den 39:e minuten men sedan kunde BP kvittera genom Ida Bengtsson bara sju minuter senare.

Men på tilläggstiden i första halvleken kunde 16-åriga Filippa Andersson Widén sätta sit 2–1 till KDFF och gjorde därmed sitt andra raka mål.

BP ligger fortfarande på kvalplats men Kristanstad ligger på en femteplats, fyra poäng upp till trean BK Häcken.