Landslagsstjärnorna i Bajen-klacken: ”Några fans övertalade oss”

Smilla Holmberg gör succé i Arsenal.

Under måndagen fick hon och hennes bästa vän, Bella Andersson göra debut i Hammarby-klacken.

– Jag har inte stått bland fansen tidigare, så det var kul, säger Holmberg.

Smilla Holmberg tog det stora steget från damallsvenskan till Arsenal inför i år. Ett stort steg men för 19-åriga högerbacken har det gått bättre än förväntan.

– Första tiden har varit bra. Jag har kommit in i laget, fått mycket förtroende från tränaren och fått chansen att spela roliga matcher där vi som lag gjort det bra. Det har varit över förväntan, säger Holmberg.

Under måndagen när Hammarby mötte Brommapojkarna på bortaplan var det två välbekanta ansikten på läktaren, nämligen Bella Andersson och Smilla Holmberg som båda hejade på sitt gamla lag, Bajen. I slutet av matchen fick man se bilder på att landslagsspelarna höll i flaggor och stod med i klacken och sjöng.

– Det var kul. Det var några fans som övertalade oss att gå till klacken, säger Smilla Holmberg och fortsätter:

– Spelarna blev kanske lite chockade över att vi stod där. Jag har inte stått bland fansen tidigare, så det var kul.