Linda Sembrant tillbaka i AIK: “Fint att sluta cirkeln”

Linda Sembrant är tillbaka i Sverige.

Mittbacken valde att återvända till sitt AIK.

– Jag har fått mycket glada svar att jag är tillbaka här i klubben och det betyder mycket, säger Linda Sembrant till FotbollDirekt.

Innan EM tog sembrant beslutet att lägga landslagsskorna på hyllan efter sommarens mästerskap. Samtidigt valde Sembrant att lämna Bayern München. Då var det mycket spekulationer och frågor om karriären skulle fortsätta och isåfall var, men till slut fick vi svar. Efter 15 år utomlands valde mittbacken Linda Sembrant att återvända hem till AIK.

– Det är jättekul. Det är speciellt. Det var en period i mitt liv som jag var här (i tre år) och de var väldigt fina. Det var en väldigt viktig del av min karriär också. Så det är kul att vara tillbaka. För mig blev det en lösning men med bra upplägg och det kändes rätt. Det är fint att sluta cirkeln lite också.

Att vara tillbaka i AIK innebär även att få vara tillbaka på Skytteholm och få spela med supportrarna i ryggen igen.

– Jättekul, med supportrarna och fansen. Jag har fått mycket glada svar att jag är tillbaka här i klubben och det betyder mycket. Så det är en mix att spela inför dem och samtidigt för mig är det fint att spela med familjen som kan komma igen.

Hur viktigt är det att familjen kan komma och heja och stötta dig lite enklare nu?

– Nej men det är jättekul och de har ju följt mig och varit en jätteviktig del i hela min karriär. Fint att kunna få dela det här med dem också.

Linda Sembrant har under sina femton år utomlands spelat i Frankrike, Italien och Tyskland och då spelat i några av världens bästa ligor. Den svenska ligan är bra, men Sembrant tycker det är svårt att jämföra och ligorna och tycker att damallsvenskan behöver lite mer kontroll på matchbilderna.

– Alltså den frågan tycker jag är så jäkla svår. Alltid när folk frågar så här, men hur den ligan och den ligan, utifrån att jag varit franska, italienska och tyska. Det är väldigt svårt att jämföra dem på något sätt. Men de matcherna vi haft hittills tycker jag har varit väldigt köttiga. Det blir mer bolltapp, bollvinst. Det svänger och det är hit och dit, säger hon och fortsätter:

– Ja men den balansen i det för att kunna få lite bättre kontroll på matchbilder och lite mer bollinnehav kontra att gå framåt snabbt ibland. Men det blir ju väldigt svängigt. Så har det varit mina första matcher här.

Sembrants AIK tar emot BK Häcken på Skytteholm under lördagen med matchstart 13:00.