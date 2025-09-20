Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Malmö FF tog en väntad seger i Alingsås

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Damallsvenska nykomlingarna ställdes mot varandra.
Bottenlaget Alingsås mot topplaget Malmö FF möttes i Alingsås.
Matchen slutade 4–0 till MFF.

Foto: Bildbyrån

Nykomlingarna mötte varandra men trots att båda lagen är nykomlingar har de helt olika förutsättningar. Alingsås är tabelljumbo och Malmö FF slåss om guldet. 

MFF:s Tuva Skoog gav bortalaget ledningen i den sjätte minuten när hon kunde sätta 1–0 bakom Alexandra Blom i målet. Efter 14 spelade minuter gjorde Sara Kanutte Fornes 2–0 till Malmö FF och redan där var det kört för hemmalaget. 

I andra halvlek fick Sara Kanutte Fornes slog hon till igen och senare i andra halvlek kunde Mia Persson göra 4–0 vilket blev matchens slutresultat. 

Alingsås är sist i damallsvenskan medan Malmö FF gick upp på en andra plats och är nu en poäng bakom serieledarna Hammarby (som har en match mindre spelad) 

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt