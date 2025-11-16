MFF trea som nykomlingar – avslutade med derbyseger

Malmö FF var nykomlingar i damallsvenskan inför 2025.

Då stod Skånelaget för en stark säsong och slutade på en tredjeplats.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF har sprungit igenom seriesystemen de senaste fem åren. Inför säsongen 2025 var de klara för damallsvenskan.

I säsongens sista match vann de Skånederbyt mot Vittsjö med 3–1. MFF hade sedan tidigare säkrat en tredjeplats och därmed kval till Champions League 2026.

MFF:s Nathalie Persson medger att hon hade tagit en tredjeplats på förhand inför säsongen.

– Absolut, framförallt hur vi spelar som lag. Jag tycker själv vi spelar en rolig fotboll, en underhållande fotboll. De prestationerna vi har gjort under året tar vi alla dagar i veckan, säger hon till Viaplay.