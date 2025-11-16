MFF trea som nykomlingar – avslutade med derbyseger
Malmö FF var nykomlingar i damallsvenskan inför 2025.
Då stod Skånelaget för en stark säsong och slutade på en tredjeplats.
Malmö FF har sprungit igenom seriesystemen de senaste fem åren. Inför säsongen 2025 var de klara för damallsvenskan.
I säsongens sista match vann de Skånederbyt mot Vittsjö med 3–1. MFF hade sedan tidigare säkrat en tredjeplats och därmed kval till Champions League 2026.
MFF:s Nathalie Persson medger att hon hade tagit en tredjeplats på förhand inför säsongen.
– Absolut, framförallt hur vi spelar som lag. Jag tycker själv vi spelar en rolig fotboll, en underhållande fotboll. De prestationerna vi har gjort under året tar vi alla dagar i veckan, säger hon till Viaplay.
