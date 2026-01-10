MFF-veteranen om favoritskapet: ”Spelar ingen roll”

Malmö FF stod för en storslagen debutsäsong i damallsvenskan förra året.

Nu är också förväntningarna på de Himmelsblå ännu större.

– För egen del så tänker jag inte jättemycket på vad folk utifrån tycker och tänker, förklarar Mia Persson för FotbollDirekt.

Med ännu ett vinteruppehåll avverkat har Malmö FF återstartat sin verksamhet nere i Skåne. Med en historisk tredjeplats som nykomlingar i damallsvenskan laddar de Himmelsblå upp batterierna inför klubbens andra säsong i högstaserien. Då menar veteranen Mia Persson, 35, att stämningen i truppen är mycket god.

– Det känns jättebra att vara tillbaka. Jag har längtat efter att få komma tillbaka ända sedan vi blev lediga. Det känns jättebra och det är jättebra spelare som har kommit in. De har verkligen höjt kvaliteten överlag i laget. Trots den lilla tiden vi har haft tillsammans känns det som att de har kommit in väldigt väl i gruppen och att spelartyperna och personligheterna passar in i Malmö FF, säger Persson till FotbollDirekt.

Ni har gjort ett bra transferfönster och lyckats behålla många kuggar. Detta samtidigt som Hammarby och Häcken tar tappat stjärnorna. Hur viktigt är det för er att stärka upp truppen och lyckas behålla spelare?

– Vi har ju fått behålla många av de som var här förra året men också kryddat truppen med en handfull jättebra spelare från andra lag i serien. Jag tycker absolut att det märks. Vi vet också om att det kommer att vara en lång och händelserik säsong så ja, det känns spännande, säger hon och utvecklar:

– Jag tycker det är ganska viktigt att man har en kultur och en identitet, och den vill man jobba vidare med. Då tycker jag det är viktigt att man får behålla sin stomme och många av de spelarna som var med förra året, men också kunna spetsa till och krydda med andra spelare som kan komplettera truppen. Sedan är det klart att om det går bra för lag som Hammarby och Häcken, vilket det har gjort under flera år, då är det inte heller konstigt att man tappar bra spelare. Så kommer det säkert vara för oss också framöver men vi är glada att vi får behålla så många som möjligt nu.

Så minns Persson fjolåret: ”Otroligt stolt över det vi åstadkom”

Vad tror du lockar med att välja Malmö FF?

– Det är ambitionen, identiteten och alla de professionella förutsättningarna som vi har här – att bli så bra som möjligt och att verkligen satsa helhjärtat på fotboll. Det tror jag att många lockas av. Men också att vi förra året spelade en bra fotboll och att visade att vi var ett starkt lag och en stark grupp som tillsammans kunde utvecklas.

Om du blickar tillbaka på fjolåret, hur sammanfattar du er debutsäsong i damallsvenskan?

– Nu när man ser tillbaka så är jag otroligt stolt över det vi åstadkom förra året. Det är väldigt ovanligt att en nykomling kommer så pass högt upp i tabellen.

Med förra årets sensationella tredjeplats är det många som bollar upp MFF som favoriter till att vinna serien under den stundande säsongen. Vad andra tycker är dock inte av större relevans för Mia Persson.

– Jag har spelat i lag tidigare där det har varit ett vanligt förekommande att ha den pressen på sig. För egen del tänker jag inte jättemycket på vad folk utifrån tycker, tänker och förväntar sig. Det viktigaste är vad som händer i vår grupp, i truppen och staben. Det är där jobbet kommer att läggas ner och det är det som är det viktiga, inte vad andra tänker och tycker.

Hur ska det bli att dra igång säsongen med Europaspel och allt som komma skall?

– Det känns som att det är superlångt till dess men samtidigt är det ju väldigt snart som vi drar igång med cupen, och det ska bli jättekul. Jag längtar lite extra vid sidlinjen nu då jag har varit skadad sedan i slutet på förra året. Men oavsett hur det ser ut längtar jag efter säsongen. Det spelar liksom ingen roll vem som är favoriter egentligen utan det finns ett jobb som behöver göras och för att man ska ta sig dit och det är viktigt att man fokuserar på det, avslutar Persson.