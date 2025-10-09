MFF:s mardrömsbesked – Tuva Skoog missar resten av säsongen

Tuva Skoog skadade sig i matchen mot Häcken och blev utburen på bår.

Nu kommer Malmö FF med värsta tänkbara besked.

Tuva Skoog missar resten av säsongen.

Foto: Bildbyrån

Tuva Skoog skadade sig mot BK Häcken. MFF kom med beskedet att det rörde sig om en muskelskada i låret och att hon skulle saknas några matcher. Men nu kom Malmö FF med ett nytt beskedet om att Skoog missar resten av säsongen på grund av sin skada.

”Tuva ådrog sig en muskelskada i samband med matchen mot BK Häcken. Efter utredning är prognosen dessvärre att hon missar resten av säsongen”, skriver föreningen på sin hemsida.

Skoog är den här säsongen noterad för sju mål och nio assist på 20 matcher med MFF.