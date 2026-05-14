Uppgifter: PSG ger sig in i jakten på Anthony Gordon

Paris Saint-Germain utmanar om Newcastle-stjärnan Anthony Gordon.

Enligt uppgifter har den franska storklubben nu inlett samtal med Newcastle.

Anthony Gordon har utvecklats till en av Newcastles viktigaste offensiva spelare sedan flytten från Everton i januari 2023.

Under en längre tid har Gordon kopplats samman med en möjlig flytt till Liverpool. Intresset från Premier League-mästarna uppges dock ha svalnat inför sommarens transferfönster, vilket öppnat dörren för andra klubbar att agera.

Chelsea, Arsenal och Bayern München har tidigare nämnts som intressenter.



Nu rapporterar TeamTalk att Paris Saint-Germain också gett sig in i kampen om Gordon och redan inlett samtal med Newcastle.



Klubben sägs kräva omkring 75 miljoner pund, motsvarande nära 950 miljoner kronor, för att släppa 25-åringen.

Under den gångna säsongen noterades Gordon för 17 mål och fem assist på 46 tävlingsmatcher.

Hans nuvarande kontrakt med Newcastle sträcker sig till sommaren 2030.