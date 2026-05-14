Uppgifter: Allegri vill lämna – efter konflikt med Ibrahimovic
Massimiliano Allegri vill inte vara tränare för Milan längre.
Detta efter att en konflikt mellan honom och Zlatan Ibrahimovic har blossat upp.
Det rapporterar Corriere della Sera.
På de sex senaste matcherna har Milan vunnit en, mot Hellas Verona borta. Så sent som i söndags tog man emot Atalanta hemma på San Siro – där ”Il Rossoneri” släppte in tre mål på en dryg halvlek.
Det ledde i sin tur till att Milan-supportrarna på Curva Sud nog – och lämnade sin klacksektion.
Det är inte heller ”bara” på läktarna det blåser kring Milan. Enligt tidigare uppgifter har det riktats stark kritik mot vd:n Giogio Furlani och hans ledning.
En av dessa är Zlatan Ibrahimovic som agerar senior rådgivare till klubbens ägare RedBird Capital. Enligt uppgifter från Corriere della Sera har Milan-tränaren Massimiliano Allegri beslutat sig för att lämna sitt uppdrag efter säsongen. Bakgrunden till detta ska bland annat handla om en konflikt med svenske Ibrahimovic.
Relationen mellan de två Milan-anställda ska inte vara den bästa. Det ska, enligt uppgifterna, delvis bero på att Zlatan har hörts med den forne Milan-spelaren Antonio Cassano samt gett taktiska råd till spelare som Rafael Leao och Youssouf Fofana.
Om Allegri, som har avtal fram till 2027, väljer att lämna sitt jobb som Milan-tränare återstår att se. Han har bland annat kopplats ihop med det vakanta förbundskaptensjobbet i Italien.
