Mitt i Häckens glädje – stjärnan tvingades bryta

BK Häcken är sedan tidigare mästare i damallsvenskan 2025.

I segern uppstod det ett orosmoln för Hisingenklubben.

Monica Jusu Bah tvingades bryta i andra halvlek.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen tog SM-guldvinnarna BK Häcken emot Piteå i den sista omgången av damallsvenskan.

Hisingenklubben hade redan säkrat guldet och tränaren Mak Lind valde att rotera rejält inför matchen.

Matchen förblev mållös under en längre tid. I den andra halvleken när det stod 0–0 tvingades Häckens Monica Jusu Bah bryta. När hon hade klivit av planen fick hon sitt lår lindat.

Samtidigt som Jusu Bah byttes av, klev Anna Anvegård in och det gav utdelning. I matchminut 89 slog hon till med Häckens segermål.

Matchen slutade 1–0 till Häcken.