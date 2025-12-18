Officiellt: AIK värvar Lisa Björk
AIK fortsätter att bygga truppen inför kommande säsong.
Nu står det klart att mittfältaren Lisa Björk ansluter från Linköping FC.
AIK stärker nu sitt mittfält ytterligare. Klubben meddelar att 21-åriga Lisa Björk är klar för spel i svartgult.
Björk kommer närmast från Linköping FC, som degraderades från damallsvenskan under den gångna säsongen. Nu väntar ett nytt kapitel i karriären, då hon har skrivit på ett treårigt kontrakt med AIK.
– Det känns väldigt bra att vara här. Redan från första kontakten med AIK fick jag en stark känsla av att detta är rätt steg för mig, säger Björk i en kommentar på klubbens webbplats.
Hon ser fram emot att bidra till lagets fortsatta utveckling.
– Jag längtar efter att få spela på Skytteholm och göra allt jag kan för att hjälpa laget att fortsätta ta steg mot att etablera sig i toppen av damallsvenskan.
Under den senaste säsongen spelade Björk 26 matcher i damallsvenskan och stod för tre mål samt en assist.
