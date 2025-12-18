Officiellt: AIK värvar Lisa Björk

AIK fortsätter att bygga truppen inför kommande säsong.

Nu står det klart att mittfältaren Lisa Björk ansluter från Linköping FC.

Foto: Bildbyrån

AIK stärker nu sitt mittfält ytterligare. Klubben meddelar att 21-åriga Lisa Björk är klar för spel i svartgult.

Björk kommer närmast från Linköping FC, som degraderades från damallsvenskan under den gångna säsongen. Nu väntar ett nytt kapitel i karriären, då hon har skrivit på ett treårigt kontrakt med AIK.

– Det känns väldigt bra att vara här. Redan från första kontakten med AIK fick jag en stark känsla av att detta är rätt steg för mig, säger Björk i en kommentar på klubbens webbplats.

Hon ser fram emot att bidra till lagets fortsatta utveckling.



– Jag längtar efter att få spela på Skytteholm och göra allt jag kan för att hjälpa laget att fortsätta ta steg mot att etablera sig i toppen av damallsvenskan.

Under den senaste säsongen spelade Björk 26 matcher i damallsvenskan och stod för tre mål samt en assist.