Peking vände mot AIK – efter Tabatas hjärnsläpp

AIK tappade 1–0-ledningen mot IFK Norrköping.

Efter att Haruna Tabata visats ut efter en hårdragning vände gästerna till 2–1.

Det var efter bara en halvtimmes spel i matchen mellan AIK och IFK Norrköping som hemmalagets Haruna Tabata, 23, slog till. Den japanska stjärnan var påpasslig och sköt ”Gnaget” i ledning i den sista matchen av damallsvenskan 2025.

Två minuter senare riktades kamerorna mot Tabata igen. Denna gång av inte lika smickrande anledningar.

23-åringen drog ”Peking” Paula Klingspor i håret och fick därmed syna domarens röda kort efter bara 32 minuters spel.

– Det är väldigt tydligt. Onödigt från Haruna Tabata, sa Albin Ohlin i Viaplay-sändningen.

Då tog gästerna över matchen. Tio minuter in i den andra halvleken kvitterade Wilma Leidhammar och med dryga kvarten kvar fullbordade Ebba Handfast Pekings vändning till 2–1.



