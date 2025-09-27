KANALPLAN. Moa Edrud och Vilde Hasund har under sin tid i Hammarby blivit publikfavoriter.

Båda spelarna sitter nu på utgående kontrakt, men ”Bajen” har en speciell plats i bådas hjärta.

– Det låter töntigt att säga att det betyder allt, men det betyder extremt mycket, säger Moa Edrud till FotbollDirekt.

Vilde Hasund, 28, anslöt till Hammarby 2021 och är inne på sin fjärde säsong i grönvitt. Moa Edrud , 25, kom till Hammarby 2023 och trots att hon bara är inne på sitt andra år i klubben har hon blivit en kulturbärare för ”Bajen”.

Både Hasund och Edrud går hem hos supportarna för deras personligheter, deras uppoffringar och deras kvaliteter som fotbollspelare. Det båda har gemensamt mer än att dem är publikfavoriter är deras gemensamma kärlek till ”Bajen”.

– Jag älskar Bajen och jag känner mig som hemma. Jag trivs väldigt, väldigt bra. Det är bara mycket positivt, säger Vilde Hasund till FotbollDirekt.

Moa Edrud beskriver sina känslor för klubben.

– Det låter töntigt att säga att det betyder allt, men det betyder extremt mycket. Det är ju att komma hit dagligen eller göra någonting sånt här så intensivt och så repetitivt som man gör, så behöver man fan älska det, och det gör jag, säger målvakten.

”Jag är väldigt nöjd med min tid i Bajen”

Hasund och Edrud sitter båda på utgående kontrakt. Hasund har i år fått en hel del förtroende att spela och gjort det bra. Moa Edrud har en annan situation på målvaktssidan där hon ofta blivit Martin Sjögrens andrahandsval men fick spela nästan halva vårsäsongen när Anna Tamminen var skadad och under hösten har Edrud fått konkurrens av Melina Loeck.

Du sitter på utgående kontrakt men hur ser du på din framtid i ”Bajen”?

– Just nu, alltså fokus bara här och nu. Så får vi se. Jag trivs väldigt bra och älskar att vara här. Så det är väl det jag kommer svara på, säger Vilde Hasund.

– Alltså jag är väldigt, väldigt nöjd över min tid i Bajen. Jag tycker också att jag presterade väldigt bra i våras. Alltså jag vill vara kvar och klubben har ju uttryckt det också. Så att vi får se vad som händer. Men jag älskar Bajen, avslutar Moa Edrud.

I damallsvenskan har Moa Edrud spelat sex matcher och Vilde Hasund har spelat 18 matcher i år.