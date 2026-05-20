JUST NU: Aston Villa leder i paus – efter två drömmål

Aston Villa och Freiburg gör upp om Europa League-titeln i Istanbul.

Engelsmännen leder i paus med 2–0.

Aston Villa, med Victor Lindelöf från start, kan säkra sin första Europatitel sedan 1982. Freiburg jagar sin första titel i klubbens historia.

Den första halvleken såg länge ut att sluta mållöst. Men med några minuter kvar slog Youri Tielemans till efter en hörna och gav Aston Villa ledningen.

– Zidane och Roberto Carlos-klass, säger expertkommentatorn Kevin Walker i Disneys sändning.

Birmingham-klubben fortsatte att trycka på och innan halvtidsvisslan lätt hade Emiliano Buendia gjort 2–0 efter ett vänsterskott från distans.

Efter en dryg timme agerade argentinaren framspelare när Villa utökade Villa ledningen till 3–0. Målskytt den här gången var Morgan Rogers.

