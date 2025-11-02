Rosengård tar in ny tränare med tre matcher kvar
Följ Fotbolldirekt på
Google news
FC Rosengård gör ett krisdrag.
Klubben plockar in Rafael Roldán Bermúdez som huvudtränare med tre matcher kvar.
FC Rosengård har gått från att ta ett SM-guld i fjol till att ligga på kvalplats i den damallsvenska tabellen. Tidigare i veckan anslöt den förre storspelaren Caroline Seger som fotbollschef till årsskiftet.
Nu tar Rosengård ytterligare ett drastiskt beslut.
Den nuvarande huvudtränaren Martin Qvarmans Möller saknar Uefa Pro-licens, vilket krävs av det Svenska Fotbollförbundet för att du ska få träna lag i den högsta ligan. Nu ansluter Rafael Roldán Bermúdez som huvudtränare för FCR med omedelbar verkan. Kontraktet sträcker sig över 2026.
Rafael Roldán Bermúdez har tidigare varit verksam i bland annat Hammarby, Linköping och Östersunds FK.
Under söndagen ställs FC Rosengård mot Alingsås klockan 16.00.
Den här artikeln handlar om: