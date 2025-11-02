Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Rosengård tar in ny tränare med tre matcher kvar

Nilo Ek
FC Rosengård gör ett krisdrag.
Klubben plockar in Rafael Roldán Bermúdez som huvudtränare med tre matcher kvar.

Foto: Bildbyrån

FC Rosengård har gått från att ta ett SM-guld i fjol till att ligga på kvalplats i den damallsvenska tabellen. Tidigare i veckan anslöt den förre storspelaren Caroline Seger som fotbollschef till årsskiftet.

Nu tar Rosengård ytterligare ett drastiskt beslut.

Den nuvarande huvudtränaren Martin Qvarmans Möller saknar Uefa Pro-licens, vilket krävs av det Svenska Fotbollförbundet för att du ska få träna lag i den högsta ligan. Nu ansluter Rafael Roldán Bermúdez som huvudtränare för FCR med omedelbar verkan. Kontraktet sträcker sig över 2026.

Rafael Roldán Bermúdez har tidigare varit verksam i bland annat Hammarby, Linköping och Östersunds FK.

Under söndagen ställs FC Rosengård mot Alingsås klockan 16.00.

