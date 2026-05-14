PSG nekade titelfirande på rivalens hemmaplan

Paris Saint-Germain är i vanlig ordning franska mästare.

Men något firande i samband med den sista matchen blir det inte.

Det satte stadsrivalen Paris FC stopp för.

Paris Saint-Germain säkrade ligatiteln i Frankrike genom att besegra Lens med 2–0 under onsdagen. I samband med den sista omgången, mot stadsrivalen Paris FC på bortaplan, hoppades PSG få lyfta bucklan.

Enligt Le Parisien hade en förfrågan från det franska ligaförbundet Ligue de football professionnel (LFP) om att hålla ceremonin på hemmaarenan Stade Jean-Bouin skickats till Paris FC.

Paris FC valde att avslå förbundets begäran. Nykomlingen hade sedan tidigare planerat egna festligheter för att hylla sitt lag, som inför den sista omgången ligger elva i tabellen.

Klubben ska även hylla trotjänaren Julien Lopez som lämnar efter åtta säsonger.

PSG har redan fått avslag från att arrangera en prisceremoni vid Parc de Princes efter matchen. Sannolikt beror det på att arenan ligger vägg i vägg med Paris FC:s hemmaborg.

Paris Saint-Germain har även en Champions League-final mot Arsenal att se fram emot. Den spelas den 30 maj i Budapest.