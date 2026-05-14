AVSLÖJAR: McVey uttagen i USA:s bruttotrupp till VM

Han har ännu inte gjort landskamp för Sveriges representationslag.

Nu har Christopher McVey, enligt uppgifter till FotbollDirekt, tagits ut i USA:s bruttotrupp inför VM.

År 2014 gjorde Christopher McVey sin debut för det svenska U18-landslaget. Detta omkring ett halvår efter hans första match med ett svenskt ungdomslandslag.

I dag har nära tolv år passerat sedan McVey drog på sig den blågula landslagströjan för första gången. Kanske är det också den sista.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har den mångåriga MLS-spelaren nu tagits ut i USA:s bruttotrupp, med anledning av sitt medborgarskap och sin framgång med klubblaget San Diego.

Exakt hur många spelare som ingår i bruttotruppen framgår inte av uppgifterna. Däremot kommer det amerikanska fotbollsförbundet, med förbundskapten Mauricio Pochettino i spetsen, att ta ut sin slutgiltiga VM-trupp den 22 maj.

Sedan genombrottet i IF Elfsborg har Christopher McVey tillbringat de senaste fyra åren i USA – där han har spelat för klubbar som Inter Miami, DC United och San Diego.