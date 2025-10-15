Schröder och Holmberg topp tio i Europa – kan vinna pris

Svenska stjärnskotten Smilla Holmberg och Felicia Schröder kan prisas.

Båda är nominerade till Golden Girl-priset för bästa U21-spelare i europeisk damfotboll.

Foto: Bildbyrån

Smilla Holmberg och Felicia Schröder har tagit stora steg i sin karriär. Under onsdagen blev de uttagna till det svenska damlandslaget inför Nations League-semifinalerna mot Spanien den 24 och 28 oktober.

Nu har duon även blivit nominerade till det prestigefyllda priset Golden Girl, som delas ut till Europas bästa U21-spelare på damsidan.



Holmberg och Schröder är två av de tio finalisterna, och vinnaren röstas fram av 50 journalister. Priset presenteras av den italienska tidningen Tuttosport.

Golden Girl har delats ut sedan 2022 och är damernas motsvarighet till Golden Boy.