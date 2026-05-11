Skånelagets mardröm – målvakt missar resten av säsongen

Vittsjö kommer med ett tungt besked denna måndag.

Deras målvakt, Vera Wiesel är knäskadad och kommer missa resten av säsongen.

Vittsjö GIK kommer senast från en 3–0 förlust mot IK Uppsala. Men under måndagen kommer skåneklubben med ett ännu tyngre besked.

Reservmålvakten Vera Wiesel har drabbats av en knäskada på träning och missa resten av säsongen. Exakt vad för knäskada det rör sig om framgår inte.

”Vi är med dig hela vägen Vera” skriver klubben på sin Instagram.

Wiesel anslöt till Vittsjö i januari i år.