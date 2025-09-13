Högerbacken Smilla Holmberg blev tvåmålskytt mot Linköping.

Hammarby tog tre poäng i guldstriden.

– Det är fantastiskt, det är jättekul att få göra det här på Kanalplan igen, säger Smilla Holmberg.

Foto: Bildbyrån

Hammarby var tillbaka på Kanalplan efter många matcher på 3Arena i rad. ”Bajen” tog vara på stämningen och vann med 3–0. Då blev Smilla Holmberg tvåmålskytt.

– Det är fantastiskt, det är jättekul att få göra det här på Kanalplan igen. Så jättekul, säger Holmberg efter segern.

På Kanalplans läktare var det finbesök av den nya förbundskaptenen Tony Gustavsson, en perfekt dag för Holmberg att visa upp sig för den nya förbundskaptenen.

– Det är en ny förbundskapten som tänker helt annorlunda och har sin egen filosofi. För min del så handlar det om att fokusera på vad jag ska göra.

Hammarby har tagit kommandot över tabelltoppen. Nu väntar en höst när matcherna duggar tätt.

– Framförallt min utveckling, jag känner att jag utvecklas väldigt bra här i Bajen. Och jag känner att varje dag tar jag steg, både med staben men också med truppen. Så mitt fokus är på vad jag ska göra här i Bajen, både på träningar men också på match. Vi har många roliga matcher nu i höst, så det är en rolig höst, säger hon och fortsätter:

– Vi pratade om det innan matchen för att vi vet att alla matcher är värda tre poäng och att de här matcherna är lika viktiga som att vinna mot Malmö förra veckan. Det blev mycket prat om de stora matcherna men vi vet att de här är minst lika viktiga och att vi inte tappar poäng dem som vi kanske gjorde några gånger i våras som är tuffa förluster i efterhand. Så jätteviktigt, avslutar Smilla Holmberg.