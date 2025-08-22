Reidy om att möta sitt gamla lag: “Klart är det lite nervöst”

Mittbacken Sofia Reidy lämnade Kristianstads DFF efter några framgångsrika år och har nu börjat spela sig in i sin nya klubb Hammarby. Nu ska Hammarby möta Kristianstad på hemmaplan, ett av de få lagen som Hammarby förlorade mot på hemmaplan förra året.

– Jag hoppas ju såklart att vi vinner men att det blir en jämn och tuff match, säger Sofia Reidy till FotbollDirekt.

Under fredagen ska Sofia Reidy möta sitt gamla lag, när Hammarby tar emot Kristianstad i damallsvenskan. Ett lag hon lämnade för en månad sedan och nu ska de för första gången mötas. Det innebär blandade känslor för backen.

– Det ska bli kul. Såklart är det lite nervöst hur det går. Kristianstad vet jag är ett bra lag och har alltid något för sig. Det kommer främst bli kul också här på Kanalplan, såklart att få uppleva det, och att man får spela för Bajen och inte bara mot. Så det kommer bli jättekul. Lite nervöst men kul.

Kristianstad har vunnit mot Hammarby många matcher i rad. Senast på Hammarby IP kunde Skånelaget skälla och vinna mot Bajen, men det som ligger närmast i tid är Kristianstads trepoängare i maj där Hammarby blev totalt utspelade. Då var Sofia Reidy klätt i orange tröja och ser tillbaka på matchen men tror också att fredagens match blir helt annorlunda.

– Det var jätteskönt såklart och det var Kristianstads mål att vara i toppen och då behöver man vinna sådana matcher. Så det är otroligt skönt att visa att Kristianstad är ett lag som kan mäta sig med topplagen. Kristianstad är alltid starka på hemmaplan. Vi gjorde en jättebra match den matchen men nu är det en ny match här, andra förutsättningar, annan gräsmatta. Så det ska bli spännande att se också hur matchen blir.

Du har ganska nyss lämnat Kristianstad. Kan du inför denna matchen berätta för Hammarby vilka tips och trix Kristianstad hade för att stoppa Bajen senast?

– Såklart är det så att vi hade några sätt att jobba den matchen. Så det är klart att man har det i baktanke, men sen så tror jag också det kommer bli en helt annan matchbild. Jag tror också att underlaget kommer vara en stor faktor som påverkar att det kommer bli en annan match. Kristianstad har fått in nya spelare och kanske ändrat lite i spelsättet. Det blir nog lite olika men såklart så är grunderna samma.

Hur skönt skulle det vara att vinna mot sitt gamla lag?

– Såklart skulle det vara skönt. Man vill ju såklart att det ska gå bra för Kristianstad också. Sen kan det gå lite bättre för oss. Jag hoppas ju såklart att vi vinner men att det blir en jämn och tuff match. Men det tror jag det kommer bli.