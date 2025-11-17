STAFHAMMAR: ”Hanna Andersson skrev in sig i Rosengårds historieböcker”

Damallsvenskan är slut för denna gången.

Omgång 26 bjöd på guldfirande, målkalas och ett lag som säkrade kontraktet.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars fem punkter från omgången.

Två röda kort när Malmö vann mot Vittsjö

Malmö tog emot Vittsjö i ett Skånederbyt hemma på Eleda Stadion. MFF kunde ta kommandot efter att Vittsjö-målvakten släppt en retur som Katariina Kosola enkelt kunde sätta dit innan det hade gått en minut av matchen. Bara två minuter senare skulle Vittsjö kvittera efter en rejäl MFF-bjudning när MFF:s inkast inte gick som det skulle. Då kunde Kajsa Lind sätta dit 1–1 efter en tveksam insats av Moa Öhman i mål.

I den 44:e minuten fick hemmalagets Ellen Löfqvist rött kort när hon stoppade Vittsjö-spelare som stormade iväg mot mål. I början på andra halvlek så fick Lisa Klinga ett rött kort vilket innbar att både Malmö och Vittsjö spelade med 10 spelare. I samma veva som Klinga fick rött kort fick även Malmö FF en straff som Miljana Ivanovic satte i mål. Sedan kunde Nathalie Hoff Persson sätta dit 3–1.

Norrköping vände och vann

AIK välkomnade IFK Norrköping till Skytteholm för damallsvenskans sista omgång. Då tog hemmalaget kommandot och Haruna Tabata satte dit 1–0 efter 30 minuter. Men tre minuter efter hennes mål blev hon tilldelad ett rött kort efter att ha fått hjärnsläpp och dragit Klingspor i håret. Det innebar att AIK spelade matchen med en man mindre vilket senare märktes i resultatet.

I andra halvlek kunde Wilma Leidhammar sätta dit kvitteringsmålet och sedan kunde Leidhammar assistera Ebba Handfast till ledningsmålet. Peking vann med 2–1 och fick avsluta säsongen på bästa sätt.

Denna matchen blev även Serina Backmarks sista i AIK-tröjan. Målvakten som har varit i klubben sedan barnsben fick ta ett tårfyllt farväl av supportrarna.

Hanna Andersson räddade Rosengård.

Hanna Andersson blev Rosengårds hjälte

Hanna Andersson har skrivit in sig i Rosengårds historieböcker som hjälten som säkrade klubbens allsvenska kontrakt. Lagkaptenen gjorde hattrick och säkrade kontraktet för fjolårsmästarna. Rosengård vann med 3–1 och Linköpings målskytt blev Sara Eriksson som kunde kvittera i den 40:e minuten, men Rosengårds vilja av att spela damallsvenskan nästa år var för stark och Linköping kunde inte hålla emot.

BP tvingas kvala efter Hammarbys kross

Brommapojkarna hade behövt ta poäng mot Hammarby för att klara sig från kval, men så blev det inte. Trots att Hammarby inte toppade sitt lag blev det ingen lätt match för BP. Hammarby vann med 6–0 efter mål av Julie Blakstad, Vilde Hasund gånger två, Vilma Koivisto, Ellen Wagerhiem och 16-åringen Stella Maiquez som gjorde sitt första damallsvenska mål. Kapten för det grönvita laget var Simone Boye som under dagen meddelat att hon lämnar klubben efter säsongen.

Hammarbys kross innebär att BP återigen måste kvala för att hålla sig kvar i damallsvenskan. Motståndet kommer KIF Örebro stå för.

Häcken fick fira guldet på hemmaplan

Förra veckan blev det klart att BK Häcken vinner damallsvenskan. Under gårdagens match fick svenska mästarna spela på hemmaplan mot Piteå. Efter mycket om och men kunde Anna Anvegård göra mål i den 90:e minuten och såg till att det blev en riktig fest.

Efter matchen blev det planstormning, firande och sen var det änligen dags för Häcken att få höja Kronprinsessan Victorias pokal. Ett firande med supportarna som Häcken är mer än förtjänta av!

Omgångens lag: