Succé-nykomlingens glasklara mål 2026: ”Vinna SM-guld”

JULINTERVJUN. Malmö FF gjorde sin första säsong i damallsvenskan.

Nu siktar nykomlingen högre.

– Vi hoppas kunna tävla om att vinna SM-guld, säger vice sportchefen Maxim Khalil till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska säsongen 2025 är färdigspelad. De 14 bästa klubbarna i landet har gått på julledighet och de flesta återstartar sin verksamhet ett par dagar efter nyår. Därför har FotbollDirekt låtit några sportchefer blicka tillbaka på det gångna spelåret och berätta om hur de arbetar inför nästa år.

Malmö FF var nykomlingar i damallsvenskan i år. Det märktes dock inte på prestationerna då klubben slutade på en tredjeplats i tabellen och därmed säkrade en Europa-plats, något som hela laget så klart tar med sig in i nästa år.

– Vi tar med oss en erfarenhet från första säsongen i damallsvenskan och många lärdomar samt i det stora fina prestationer och en tredjeplats på det, säger Maxim Khalil till FotbollDirekt.

Hur jobbar ni inför 2026?

– Vi utvärderar ifall spelet stämmer överens med den identitet vi vill spela fotboll på, vad vi gjort bra och dåligt samt truppstruktur.

Vad är målsättningen med 2026?

– Vi hoppas kunna tävla om att vinna SM-guld.

Foto: Bildbyrån

Bästa minne från 2025?

– Öppningsmatchen mot Häcken borta.

Om du får värva en spelare från ett annat allsvenskt lag, vem blir det?

– Jag är nöjd med truppen vi värvat ihop.

Vad önskar sig din klubb i julklapp?

– Många nya sålda årskort!

MFF har även Zecira Musovic i truppen som hoppas kunna vara tillbaka nästa år.