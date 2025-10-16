Svenska spel förlänger inte samarbetet med EFD

Svenskaspel och Elitfotboll dam har samarbetet under en längre tid.

Det samarbetet ser dock nu ut att lida mot sitt slut.

Avtalet förlängs inte efter nästa år.

Foto: Bildbyrån

Svenska spel har varit huvudparterner till Elitfotboll dam, som är damallsvenskan och elitettans intresseorganisation, i 16 år.

Expressen rapporterar nämligen nu att avtalet, som löper ut efter nästa år, inte kommer att förlängas.

Det bekräftas även av EFD:s generalsekreterare Jenny Hermansson

”Elitfotboll Dam och Svenska Spel har under lång tid haft ett framgångsrikt och nära samarbetsavtal. Det nuvarande avtalet sträcker sig över 2026 och Svenska Spel har meddelat EFD att man inte avser att förlänga det avtalet när det går ut om ett drygt år”, skriver hon via sms till tidningen.