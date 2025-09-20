TRE PUNKTER: ”Dahlqvist var en frisk fläkt”

SOLNA. Växjö vann mot AIK på Skytteholm.

Gästerna vann med 2–1 trots Linda Sembrant på planen.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Linda Sembrant nådde inte upp till förväntningarna

AIK värvade hem landslagsmittbacken Linda Sembrant under sensommaren. Hon har en enorm rutin och har massa erfarenhet från stora matcher och stora turneringar. Under dagens match gjorde hon sin första start i AIK efter återkomsten. Men det var inget som imponerade. Hon var ganska seg och ganska långsam. Hon styrde och ställde på ett bra sätt men aktionerna på plan var inte som förväntat. När Sembrant blev utbytt kom energin tillbaka och AIK låg på för att försöka vända.

Växjös dominans i första halvlek.

Tabelltian Växjö hade övertaget hela matchen. AIK hade hemmafördel och publiken på sin sida. “Gnaget” kom även från en seger mot Rosengård, kanske gav det för mycket självförtroende för Växjö var ingen nöt man kunde knäcka i första halvlek. I slutet av andra halvlek får AIK mer energi och lyckas reducera.

Foto: Bildbyrån

Villemo Dahlqvist var det AIK behövde

I den 64:e minuten byttes nummer 8, Villemo Dahlqvist, in. Bara minuter senare kunde hon reducera för AIK. Så fort Dahlqvist från in så kändes det som en frisk fläkt som AIK behövde. Dahlqvist tar ofta chansen när hon får den. Hon visar gång på gång att hon borde få vara en startspelare.