TRE PUNKTER: ”Derbyn som lever sina egna liv”

Derbyt mellan Djurgården och Hammarby slutade 2–1.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars punkter från matchen.

Foto: Bildbyrån

Inramningen – otrolig stämning

Så fin stämning på Stockholms stadion där både Hammarby och Djurgården bjöd på fint tifo, varav Hammarbys tifo var på den före detta Dif-kaptenen Matilda Plan iklädd en Dif-tröja och AIK strumpor. Över 3600 personer på plats och derbystämningen var precis som man kunde önska. En rivalitet, en passion och en jämn fotbollsmatch. Det bjöds på sång hela matchen så det var en kamp både på läktaren och planen.

Blytung skada för Hammarby

Stina Lennartsson byttes ut i den 23:e minuten på grund av en skada. Hon har haft en del skadebekymmer innan och hon blev märkbart ledsen av att bli utbytt. På bänken kunde man se henne gråtandes. En tung skada men Sofia Rediy blev inbytt och gjorde en bra match.

Derbyn som lever sina egna liv

Ja, vad ska man säga om derbyn? De lever verkligen sitt egna lilla liv. Dagens match var både svängig, tråkig och stundtals helt otrolig. Det är mycket känslor, mycket dueller och allt som hör ett derby till. En oavgjort match hade ändå känts rättvis efter att båda lagen ägt en halvlek var. Men Djurgården var starkast till slutet och kunde ta en trepoängare, välförtjänt eftersom man mentalt håller hela matchen.