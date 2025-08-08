Tuva Skoog om derbyt mot Rosengård: ”Vi har haft en bättre inledning på säsongen”

Under fredagen drar damallsvenskan igång igen efter ett långt sommaruppehåll.

Nykomlingarna Malmö FF ska spela seriens första derby mot Rosengård. Trots att Rosengård inte har imponerat i år är det ändå en svår match för Malmö FF.

– De är ett bra lag och får de vissa saker att stämma så blir de absolut svåra att möta, men så vi måste höja vår lägstanivå och spela bra fotboll på fredag, säger Tuva Skoog till FotbollDirekt.

Direkt i återstarten av damallsvenskan ska Malmö FF ska spela sitt första derby mot Rosengård på Malmö IP. En match som både spelare, ledare och supportar har längtat efter.

– Jättekul, det ska bli en jättespännande match att spela och förhoppningsvis mycket folk och bra inramning. Så vi ser jättemycket fram emot den.

Malmö tog emot Rosengård i ett historiskt derby redan i svenska cupen i mars, då hade Rosengård nyligen krossat allt motstånd i damallsvenskan och vunnit SM-guld, samtidigt som Malmö FF var nykomlingar och många var spända på att se nivån. Den matchen slutade 1–1 och nu vill båda lagen ha revansch.

– Ja, det är klart att de har många av spelarna kvar som spelade då. Men sen har de också fått in lite nya spelare och det har vi också. Vi har spelat mycket matcher sedan den matchen som vi spelade i Svenska Cupen och den här matchen. Så att på ett sätt samma lag som går in och möter varandra, men också på många sätt lite olikt. Så att vi tar med oss vissa saker som vi gjorde bra och såklart vissa saker vi måste skruva på för att vara mer effektiva.

Trots att MFF är damallsvenska nykomlingar ligger dem på en tredjeplats i tabellen och har imponerat stort under vårsäsongen. Rosengård däremot som har inte imponerat och ligger på en sjundeplats i tabellen. All press ligger på MFF men samtidigt vill nog Rosengård visa vem som är vinnare i slaget av Malmö.

– Vi har haft en bättre inledning på säsongen än vad de haft, men samtidigt så de har en SM-guld förra året och har det på sina axlar och ska axla det favoritskapet om man får säga så. Men så att jag ser ändå ganska liksom jämnt i favoritskapet ändå. Men det är klart att vi är väldigt ödmjuka inför matchen på så sätt. De är ett bra lag och får de vissa saker att stämma så blir de absolut svåra att möta, men så vi måste absolut. höja vår lägstanivå och spela bra fotboll på fredag.

Hur ska det bli att spela med inramningen som väntar i ett derbyt?

– Det är klart att det blir lite annars från Eleda, en lite mindre arena. Så det är klart att även om det är lite mindre folk så blir det ändå en fin inramning förhoppningsvis. Jag hoppas på mycket sång och dans på läktarna, höll jag på att säga, men jag hoppas att det blir en jättefin inramning. Speciellt nu när det blir det första derbyt i serien, att det blir mycket folk som kommer och som sluter upp och hejar fram oss till tre poäng.