TV: Bragstad chockad över Bajenpubliken – ”Bästa jag har upplevt”

Efter nära två år i den tyska toppfotbollen valde Emilie Bragstad, 23, att skriva på för Hammarby.

Att valet föll på den grönvita Stockholmsklubben och damallsvenskan menar norskan inte var märkligt över huvud taget.

– Publiken är den bästa jag har upplevt, säger hon till FotbollDirekt.

Den 20 mars presenterades den 190 centimeter långa mittbacken Emilie Bragstad som ny Hammarbyspelare. Norskan kom senast från spel i Bundesliga-klubben Bayer Leverkusen och kommer att spela i Bajen fram till sommaren 2027. Att valet föll på de grönvita från Stockholm var fullt rimligt, förklarar hon.



– Jag visste att Hammarby har varit intresserade länge och när jag valde att skriva på för Leverkusen kunde jag ha valt Hammarby. Vid den tidpunkten kändes det rätt att vara kvar i Leverkusen (som hon var utlånad till säsongen innan, reds anm). Sedan blev det så att jag inte fick så mycket speltid det sista året och när Hammarby visade att de fortsatt var intresserade var det ett enkelt val för mig att flytta till Stockholm, säger Bragstad till FotbollDirekt.

Vad var det som lockade med Hammarby?

– Publiken är en sak, det är den bästa publiken jag har upplevt. Sedan har de varit i Champions League och har möjlighet att göra det i år igen via kvalet. Jag känner också en del av tjejerna sedan tidigare. Hur många norskor är vi? Sex-sju stycken? Jag har pratat lite med dem och fått en positiv bild av klubben.

Att det spelar många norskor i Hammarby är känt sedan tidigare. För Emilie Bragstad var det en faktor till att hon valde att skriva på för Hammarby, mycket tack vare tiden i det norska landslaget.

– Vi har pratat lite i landslaget och vi har spelat tillsammans i Norge tidigare också. Känner man någon som spelar för en klubb som kan vara aktuell så vill man höra lite hur det är här – och jag har bara fått positiva svar.

Ser man till fotbollen i Frauen-Bundesliga kontra damallsvenskan menar den reslige mittbacken att det finns en del skillnader.

– Nu har jag bara varit här och spelat fyra matcher men i Tyskland är det ganska fysiskt spel med en del stora spelare, speciellt i Wolfsburg och Bayern. Du har kanske två-tre topplag, som det nästan är i alla ligor, som skiljer sig lite från resten. Det är kanske tempot och det fysiska som är lite högre i Tyskland men jag har också kommit till en väldigt bra klubb här. Så här långt känns det väldigt bra att ha tagit steget hit.

Hur är publiken i Tyskland kontra i Sverige?

– Den är inte lika bra. Eller, det beror lite på. Det var en cupmatch som var ett derby som slog nytt tyskt rekord. Det var över 35 tusen och då var det mellan ett lag i Bundesliga och ett i andraligan som spelade. På några matcher, Bayern och Wolfsburg, som de arrangerar på de stora arenorna kan de komma lite fler. Men på en “vanlig” hemmamatch är det inte som Hammarby. Sedan är Hammarby väldigt speciellt i förhållande till andra men Tyskland är inte… Det beror lite på vilken match man spelar.

Sedan Bragstad anslöt till Bajen har hon fått speltid i samtliga matcher. De första två kom via inhopp från bänken och de senaste två från start i Martin Sjögrens lag. En sak som alla matcher har gemensamt är att Hammarby har vunnit, med stor marginal.

– Det känns bra. Det har varit lite nytt att komma in i och det har varit lite upp och ner innan man kom in i gänget. Nu var ju Rosengård-matchen jättebra där allting flöt på bra i den första halvleken. Det var en lite svårare match mot BP, även om vi rättvist vann med 4-1. Det har varit fint att få komma in och jag vet att det kommer att bli bättre när man får lite mer tid att landa och komma in i gänget.

Efter fyra damallsvenska omgångar har Hammarby gått rent och gjort hela 17 mål framåt. Då finns det sämre omständigheter att vara ny i ett lag, menar Bragstad.

– Det är jätteroligt. Att vinna matcher är det man vill som fotbollsspelare och vi har gjort många mål och släppt in få. Det har varit en jättebra start och vi hoppas att det fortsätter så över säsongen.

Vad har du för personliga mål med din tid i Hammarby?

– Lite av grunden till att jag kom hit var för att få speltid, och det måste jag bevisa att jag förtjänar. Det handlar om att spela in sig i ett lag och få spela matcher kontinuerligt. Prestationsmässigt har jag lust att vinna, det har man alltid. Att vinna serien och att kämpa om att spela ute i Europa, det är mitt mål, avslutar Emilie Bragstad.