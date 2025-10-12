TV: Piteå bortaslog Växjö efter två snabba mål
Under söndagen ställdes Växjö DFF mot Piteå i damallsvenskan.
Då tog bortalaget från Norrbotten tre viktiga poäng.
Detta efter två snabba mål i den första halvleken.
Inför söndagens match mellan Växjö DFF och Piteå hade hemmalaget spelat in 23 poäng på 22 omgångar och befann sig på en niondeplats i serien.
En poäng, och placering, bakom befann sig bortalaget som hade rest ner från Norrbotten.
Efter dagens tillställning skulle placeringarna vara de omvända i tabellen. Detta efter att Emily Gray tagit ledningen för Piteå i den 26:e minuten och Shiho Matsubara utökat ledningen fyra minuter senare.
På tilläggstid i den andra akten fick Växjö in en reducering genom Nellie Karlsson, men närmare än så kom man aldrig.
Således gick Piteå om Växjö i tabellen när det nu återstår fyra omgångar att spela.
