TV: Piteå bortaslog Växjö efter två snabba mål

Under söndagen ställdes Växjö DFF mot Piteå i damallsvenskan.

Då tog bortalaget från Norrbotten tre viktiga poäng.

Detta efter två snabba mål i den första halvleken.

Foto: Bildbyrån

Inför söndagens match mellan Växjö DFF och Piteå hade hemmalaget spelat in 23 poäng på 22 omgångar och befann sig på en niondeplats i serien.

En poäng, och placering, bakom befann sig bortalaget som hade rest ner från Norrbotten.

Efter dagens tillställning skulle placeringarna vara de omvända i tabellen. Detta efter att Emily Gray tagit ledningen för Piteå i den 26:e minuten och Shiho Matsubara utökat ledningen fyra minuter senare.

På tilläggstid i den andra akten fick Växjö in en reducering genom Nellie Karlsson, men närmare än så kom man aldrig.

Således gick Piteå om Växjö i tabellen när det nu återstår fyra omgångar att spela.