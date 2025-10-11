TV: Vittsjö klara för spel i damallsvenskan 2026

Vittsjö GIK kommer att spela damallsvenskt även 2026.

Det står klart efter att man besegrat Brommapojkarna borta under lördagen.

Stor hjälte blev Kajsa Lind som avgjorde i slutminuterna.

Foto: Bildbyrån

Fyra omgångar återstår av damallsvenskan 2025. Idag står det klart att Vittsjö GIK kommer att medverka i nästa års upplaga.

Under lördagen ställdes man mot bottenlaget Brommapojkarna på Grimsta IP i Stockholm. Detta i vad som skulle bli en målrik och spännande match.

Matchens första mål gjorde Hanna Ekengren för Vittsjö, i den 18:e minuten, innan Daniela Galic skulle utöka ledningen för bortalaget strax före paus.

I den andra halvleken skulle dock BP komma tillbaka, då man genom Wilma Wärulf och Verma Blom först reducerade och sedan kvitterade.

Vittsjö ville dock få med sig tre poäng från Stockholm och skulle få det. Detta efter att Kajsa Lind petat in 3-2-målet på en målvaktsretur och säkrat tre poäng för bortalaget med tre ordinarie minuter kvar.

Vinsten för Vittsjö innebär att de matematiskt är klara för spel i damallsvenskan även nästa år. Brommapojkarna är just nu två poäng från kvalplats.