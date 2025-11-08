Tvingades bryta guldmatchen: ”Blev lite besviken”

STOCKHOLM. BK Häcken är svenska mästare efter att ha besegrat Djurgården denna lördag.

Lite smolk i bägaren för Hisingeklubben var dock att Monica Jusu Bah tvingades bytas ut.

– Man blev lite besviken, men man får väl ta det säkra före det osäkra, säger 22-åringen.

BK Häcken har gjort det.

Efter fyra raka andraplatser så är klubben äntligen svenska mästare, detta efter att ha besegrat Djurgården med 2–0 denna lördag.

– Jag finner typ inga ord, det känns som att jag drömmer men det är ju verklighet. Jag blev såklart väldigt besviken, för jag kände mig inte klar när jag blev utbytt på grund av en smäll ovanför knäet, det var en lårkaka. Att sitta där på bänken och bara försöka peppa laget, bidra med min energi. Jag slutade inte tro på laget, jag tror på laget stenhårt, vi har visat vilken trupp vi är, våra spetsegenskaper, vilka spelare vi har. Vi har visat gång på gång hur bra vi är som lag, säger Monica Jusu Bah.

Häcken-stjärnan åkte på en smäll i mitten av den andra halvleken som resulterade i lårkakan. Den ser dock inte ut att stoppa henne från att fira ikväll.

– Jag har tagit massa tabletter, säger hon med ett skratt.

– Så jag känner kanske inte av den just nu, sen också så har jag så mycket adrenalin, fortsätter hon.

Var det inför onsdagens match, lite som en säkerhetsåtgärd, som du plockades av?

– Som jag sa så kände jag mig inte färdig, jag kände att jag kunde fortsätta. Sen när jag ställde mig upp så gjorde det ganska ont, knäet är ju känsligt. Så det var väl bara att plocka av mig antar jag. Man blev lite besviken, men man får väl ta det säkra före det osäkra, säger Jusu Bah.

Guldet är som sagt säkrat, men redan på onsdag är det viktig match igen för Häcken då man ställs mot italienska Inter i Europa Cup.