Uppgifter: AIK:s miss – därför har Beard saknats under hösten

Angela Beard har inte kommit till spel för AIK under hösten.

Anledningen är att hon saknat arbetstillstånd rapporterar Sportbladet.

– Självklart är det inget som har gjorts med uppsåt, säger sportchef Zinar Spindari till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Angela Beard plockades in av AIK inför årets säsong och den filippinska landslagsspelaren har totalt gjort tio framträdanden i damallsvenskan den här säsongen.

Några matcher under hösten har det dock inte blivit och detta på grund av en miss från AIK enligt Sportbladet.

Gnaget uppges nämligen ha skickat in ansökan om nytt arbets- och uppehållstillstånd för sent.

– Självklart är det inget som har gjorts med uppsåt, utan det är den mänskliga faktorn som ligger bakom. Vi har skickat in ansökan om förlängning en dag för sent och vi samarbetar med alla involverade parter för att lösa detta, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari till tidningen.

Hennes kontrakt med Solnaklubben sträcker sig över nästa säsong.